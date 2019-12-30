شكرا لقرائتكم خبر عن منزل كاردى بى وأوفست الجديد بـ5.8 مليون دولار ويحتوى على قبو لتخزين النبيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عملية بحث شاقة، استمرت لعامين، قرر مغنى الراب العالمى أوفست وزوجته المطربة العالمية كاردي بي، شراء منزل جديد وتحسين حياتهم المعيشية التي استمرت لفترة طويلة داخل شقق متنوعة في الكثير من الولايات، وانتقلا لحى باكهيد في ولاية أتلانتا بجورجيا، والذى دفعا فيه مبلغ وصل لـ5.795 مليون دولار.

وبحسب صحيفة فاريتى، فأن المنزل الجديد الذى انتقل فيه الثنائى الشهير، تبلغ مساحة 6 أفدنة، وكان متاح أخر مرة بسعر لا يتجاوز 5.8 مليون دولار، ويحتوى على الكثير من الغرف وقبو كبير يحتوى على 1800 زجاجة نبيد، وغرفة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مكان مخصص لتخزين الأسلحة.

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ويقع الهيكل المكون من ثلاثة طوابق خلف بوابات على مساحة شاسعة من الأشجار، كما يتميز المنزل بمساحة كبيرة لمرآب سيارات يسع على الأقل لـ6 سيارات، بالإضافة إلى حديقة كبيرة بالخارج تتسع لأقامه الحفلات المعتاد على الثنائي احيائها بشكل مستمر لاصدقائهم، ويتميز المنزل من الداخل ببهو مرتفع مزدوج بأسلوب وحجم عملاق.

واحتفلت كاردى بى، منذ ايام بعيد ميلاد زوجها أوفيست، الـ28 هذا الشهر، وفاجأته، بهدية غير متوقعة فى حفل جمعهما مع أصدقائهما، حيث أهدته 500 ألف دولار كهدية لعيد ميلاده، وذلك بعدما ربحت هى 28 مليون دولار بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، وفقا لـ Celebrity Net Worth، ووضعت لزوجها 100 ألف دولار من الأموال التى قررت إهدائها له داخل ثلاجة فارغة وطالبته بفتحها، وقالت له: "عيد ميلاد أبى الكبير، شىء صغير بالنسبة لصبى عيد الميلاد"، وقد صور تلك اللحظات مغنى الراب ميجوس، حيث رصد علامات الدهشة والمفاجأة التى سيطرت على أوفيست، أثناء احتضانه آلاف الدولارات التى قدمتها له زوجته.