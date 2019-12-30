بحلق ونظارة نسائية.. أحدث ظهور لأحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو جديد له، يظهر فيه وهو يغني "راب" داخل سيارة.

وظهر الفيشاوي وهو يرتدي حلق، ونظارة شمس نسائية، وعلق على الفيديو: "شغل قديم".

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض أحدث أفلامه "أشباح أوروبا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي، عباس أبو الحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.