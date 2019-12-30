ممثل لأول مرة.. أحمد شيبة يشارك في "ولاد إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يخوض المطرب أحمد شيبة، تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "ولاد إمبابة".
ويستعد "شيبة" لتقديم أغنيتين ضمن أحداث المسلسل، الأولى من كلمات إيهاب عبدالعظيم، والثانية من كلمات رضا المصري.
مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة محمد فاروق شيبا، عبدالله مشرف، مراد فكري، شمس، إسماعيل فرغلي، محمود فارس، ومن تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين.
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