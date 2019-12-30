أحمد سعد ميشو: أقدم دور شاب رومانسي في "الزهر لما يلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد سعد ميشو، إن التحضيرات لمسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" بدأت منذ فترة.

وأكد "ميشو" في تصريح خاص لمصراوي، أن المسرحية تُعرض يوم 23 يناير القادم، على مسرح مكتبة مصر الجديدة، في تمام الثامنة مساءً.

وأضاف: "رشحني للدور الفنان الكبير أحمد الإبياري، كما أن هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعني بالنجم الكبير سمير غانم، فقد تعاونت معه في مسرحية عرضت منذ عامين بالقاهرة، وبعدها سافرنا لعرضها في المملكة العربية السعودية".

وعن دوره بالمسرحية، قال: "الدور مختلف، وأجسد شخصية شاب رومانسي وكوميديان جدا".

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وتابع: "أكتر حاجة حمستني للمشاركة هي الأسماء الكبيرة في المسرحية، محدش يقدر يقول لأستاذ أحمد الإبياري لأ، هو منتج كبير وله تاريخ كبير ومهم، كمان سمير غانم وشيرين أسماء عظيمة جدا، ده غير الكاست الجميل اللي بيقوم ببطولة المسرحية".

وعن كواليس العمل، قال: "الكواليس ممتعة ولطيفة للغاية، فالجميع يتعامل باحترافية، ووجود هذه الأسماء الكبيرة في عالم الكوميديا، تجعل الجو به مساحة للإبداع، خاصة أن الجميع متعاون، وأنتظر البروفة يوميا بسبب هذه الأجواء الممتعة".

أما عن جديده خلال الفترة القادمة، قال: "شاركت في فيلم (شريط 6)، وانتظر عرضه خلال الفترة المقبلة".

مسرحية "الزهر لما يلعب"، بطولة سمير غانم، شيرين، طارق الإبياري، أحمد سعد، إيمي طلعت زكريا، إيمان السيد، أيمن منصور.