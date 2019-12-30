أحمد صلاح حسني يعود لتصوير "ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعود الفنان أحمد صلاح حسني، لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ختم النمر"، اليوم الإثنين بالقاهرة.

وكان فريق العمل قد حصل على إجازة قصيرة، بعد انتهاء تصوير عدد من مشاهد المسلسل بمدينة أسوان.

مسلسل "ختم النمر" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه تليفزيونيا منتصف يناير المقبل.

والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.