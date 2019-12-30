شيرين رضا توجه رسالة للمسؤولين بخصوص حقوق الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة شيرين رضا رسالة إلى عدد من المسؤولين، للنظر في قانون الرفق بالحيوان، من خلال تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت "رضا": "نداء إلي المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه".

شيرين رضا شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم الفيلم الأزرق أمام الفنان كريم عبد العزيز