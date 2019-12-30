تراند اليوم : فنانة شهيرة تمارس "السحاق" علنًا داخل ملهى ليلي في سوريا



بعد أن اتهمتها الفنانة اللبنانية "قمر" بأنها مارست الجنس الثلاثي مع فتاة أخرى وشاب وسربت صورة لها في وضع غير أخلاقي، بل أنها زعمت أنها تمارس السحاق، صدمت الفنانة السورية الشهيرة بإثارة الجدل إنجي خوري، متابعيها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بنشر فيديو مع فتاة في أوضاع مخلة.

الفيديو الذي تجرأت ونشرته الفنانة المثيرة للجدل، والذي علقت عليه بعبارة تحمل معاني إباحية قائلة :"دفا ومشروب مع حبيبتي"، وصفه متابعون لها بأنها تمارس السحاق مع هذه الفتاة حتى أنهما بدا في تبادل القبلات والرقص بطريقة إباحية مع بعضهما، وهو ما لم تعترض أو ترد عليه.

وكانت الفنانة إنجي خوري أعلنت سابقًا في فيديو لها، أنها تحب الفتاة الأجنبية الشقراء، في إشارة منها إلى عدم ممانعتها لممارسة السحاق بعد أن لاحقتها هذه الاتهامات.

وكانت السلطات الإماراتية قامت بترحيل إنجي خوري من داخل أحد فنادق دبي إلى سوريا، بسبب مشر الرذيلة وجرأتها في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

دفا ومشروب مع حبيبتي♥️😔 pic.twitter.com/1sVMZoHatw — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) December 30, 2019

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)