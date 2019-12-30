بالفيديو: روان بن حسين تتعرض للانتقادات بسبب ما قالته عن أعراض الحمل

ظهرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في فيديو جديد أحدث ضجة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشارت فيه إلى بعض الأعراض التي ترافق الحمل ولفتت إلى أنه لا يمكن المرأة الحامل أن تلوم نفسها في ما يتعلق بالطعام والنوم أو عدم رغبتها في القيام بأي أمر.

ولفتت إلى أنها تريد أن تستغل هذه المرحلة بالطريقة الصحيحة. وتعرضت على إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أنها تبالغ في التحدث عن حملها وأن الكثير من النساء يعشن حياة شبه طبيعية في هذه المرحلة.

ويشار إلى أن الفاشينيستا كشفت في وقت سابق جنس مولودها المنتظر من خلال مقطع فيديو نشرته على قناتها على موقع “يوتيوب”.

وأعلنت أنها تنتظر انثى ستطلق عليها اسم بيللا لونا. ويذكر أنها أوضحت قبل ذلك أنها تزوجت قبل حلول شهر رمضان الماضي (2019) وأنها أخفت الخبر احتراماً لخصوصيتها وخصوصية أفراد عائلتها وزوجها.