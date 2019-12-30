بالفيديو: الفنان السعودي فيصل العيسى يرد على شائعة وفاته

خرج الفنان السعودي فيصل العيسى نجم مسلسل ”شباب البومب“ عن صمته إزاء شائعة وفاته التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، معربًا عن أسفه تجاه ما حدث لأن عائلته ووالده المريض بالقلب عاشوا في حالة صعبة.

وكان انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة العيسى، المعروف بدور ”عامر“ في مسلسل ”شباب البومب“، إلا أنه بصحة جيدة ويقوم بالتصوير لعرض مسلسل ”شباب البومب 9“ في الموسم التاسع على قناة روتانا خليجية خلال موسم شهر رمضان المبارك 2020.

وفي مقطع فيديوعبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ تداوله رواد التواصل الاجتماعي رد الفنان فيصل العيسى على الشائعة بنفسه، قائلا، ”السلام عليكم يعطيكم العافية أنا قاعد أصور في جورجيا والوالد كلمني كان خايف كتير علي“.

وأضاف، ”رديت على والدي ويقول ما أدري في إشاعة منتشرة عن وفاتي الله يهديه اللي نزلها خوف الوالد، الله يحفظه تعبان وكان عنده مشاكل قبل كده في القلب والضغط لكن الحمد لله رديت عليه وطمنه“.

واستطرد الفنان، ”أتمنى من الناس هذه اللي تنشر الشائعات يخافون الله في ناس كبار في السن تعبانين ويش تستفيد انت لما تنزل هذا الشيء، وأحب أطمن كل اللي يسألون عني أنا بخير الحمد لله ما فيني شيء وشكرًا لكم والله يهدي اللي نشر هذه الشائعة“.