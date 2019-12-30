بالفيديو: فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر بسبب ما ارتدته على المسرح

أحدثت الفنانة الإماراتية شمة حمدان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث إطلالة لها.
وفي التفاصيل أن الفنانة تعرضت لموجة واسعة من الانتقاد بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تسجيله خلال إحدى حفلاتها وتناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام”.
وبدت فيه وهي تغني على المسرح مرتدية عباءة خاصة بالرجال. وأطلق هذا عدداً كبيراً من التعليقات التي وصلت إلى حد التنمر أحياناً.
ومما كتبه المتابعون: “هلا بالشيخ شمه حمدان” و”الأخ شمة حمدان” و”لا صوت لا صورة ولا أنوثة” و”شو وضع البشت؟” و”نسيت تلبس الشماغ” و”رجال ولا حرمة؟”.
وتبين من خلال حساب الفنانة على تطبيق الصور والفيديوهات أنها أقامت مؤخراً حفلاً في الكويت إلى جانب الفنان عبادي الجوهر.
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