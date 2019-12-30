بالفيديو: الفنان وليد الشهري يغني قصيدة “براني اللي كلنا باحتكامه” من كلمات سعود القحطاني

نشر حساب “صهيل” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قصيدة “براني اللي كلنا باحتكامه” من كلمات سعود القحطاني , مغناة بصوت الفنان وليد الشهري . وتفاعل نشطاء التواصل مع القصيدة وغناء وليد الشهري التي جاءت تحت عنوان “برأني اللي كلنا باحتكامه”، وقال سعود القحطاني في بعض أبياتها: يالله ياللي بيدك أمر القيامة .. ويموت بأمرك حي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه.. على ظهور الحق والعالم شهود

ليل الشكوك الحق بدد ظلامه.. والحق مهما غاب بالنصر موعود

من عالية نجد لسواحل تهامة.. تباشروا بإعلان براءة سعود وعلق سعيد السعدي على القصيدة قائلا: “فخرنا وأسدنا، لا تعلم يا أبا خالد شكر أبناء وطنك أشتاقوا لك بعد سنة من فراقكم على أرض ميدان الحرب الإعلامية”، فيما قال عايض الحربي: “اشتقنا لك سيدي مبروك ظهور الحق وبانتظار رجعتك لتويتر يا داعس الخونة”.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت رسميا منذ أيام براءة “القحطاني” من التهم المنسوبة إليه في واقعة قتل “خاشقجي” داخل السفارة السعودية بتركيا.

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