شاهد.. بعد حفله بمراكش.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من حفلة أمس الأحد بمراكش في المغرب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "رمضان" على الفيديو قائلًا: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أقوى حفلة في مراكش المغرب".

Advertisements

يذكر أن الفنان محمد رمضان، أحيا مساء أمس الأحد، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمغرب، وحرص على تقديم فقرات مختلفة ومتنوعة لجمهوره، إضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الغنائية بملابس مختلفة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا