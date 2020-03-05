شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع مسام: إتلاف 428 لغما وذخيرة غير منفجرة في كرش بمحافظة لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، صباح اليوم الخميس، 05/آذار/2020 تنفيذ عملية تفجير وإتلاف لعدد من ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وقال البرنامج في بيان له، إن عملية الإتلاف والتفجير شملت 428 لغما وذخيرة غير منفجرة في كرش بمحافظة لحج.

وتمكن البرنامج من نزع وتفجير عشرات الآلاف من الغام الحوثية طوال مسيرة عمله في اليمن.

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