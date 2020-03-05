بلادنا تشارك في مؤتمر الرياضة والقانون بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تشارك وزارة الشباب والرياضة بوفد رسمي في اعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي تختتم فعالياته يوم غد بالعاصمة القاهرة وتنظمه على مدى ثلاثة ايام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية.
وحمل المؤتمر عنوان "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم"، بمشاركة عدد من الدول العربية، حيث ترأس وفد اليمن وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة.
ورأس الدكتور عزام خليفة الجلسة الثانية في المؤتمر التي خصصت لمناقشة موضوع مكافحة المنشطات وتسوية منازعاتها.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية وجود قانون للرياضة وإنشاء آليات وطنية لتسوية المنازعات الرياضية وَفْقًا لمبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي واللوائح الرياضية الدولية المختلفة، وبيان الآثار السلبية لعدم وجود قانون للرياضة على منظومة النشاط الرياضيين أندية ومدربين وفنيين وإداريين.
ويتعرف المشاركون في المؤتمر على تجارب كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب واليمن وليبيا وفلسطين في مجال إدارة تسوية المنازعات الرياضية.
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