شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على عقود 11 مشروعا لتطوير قطاع الكهرباء بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى اليوم بسيئون التوقيع عقود 11 مشروعا تبلغ تكلفتها أربعة ملايين و785 الف دولار ممولة من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط.



المشاريع التي جرى التوقيع عليها من قبل وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عبدالقادر الجنيد والجهات المنفذة، تستهدف تحسين وتوزيع وإيصال التيار الكهربائي لمناطق جديدة بمديريات وادي حضرموت.

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