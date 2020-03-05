هاني بن بريك يطمئن على صحة الكاتب الصحفي هاني مسهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قام نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني علي بن بريك، بزيارة للكاتب الصحفي المعروف، هاني مسهور، الذي يتلقى العلاج في أحد مشافي العاصمة الإماراتية أبوظبي.



Advertisements

وخلال الزيارة، إطمأنّ نائب رئيس المجلس الانتقالي على صحة الكاتب مسهور، ناقلاً إليه تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، وتمنياته له بالشفاء العاجل.

وأثنى بن بريك على ماقدمه مسهور من مواقف داعمه للقضية الجنوبية، وجهوده لفضح المخططات التي تستهدف الشعب الجنوبي من قبل القوى والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن أبناء الجنوب يحفظون كل تلك المواقف ويضعونها في مواضع الفخر والإجلال.

ومن جانبه قدم الكاتب مسهور شكره لنائب رئيس المجلس الانتقالي على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا أنه لن يألوا جهدا في سبيل نصرة القضية الجنوبية، ومساندة شعب الجنوب في نيل حقه في العيش في أرضه بعزة وكرامة.