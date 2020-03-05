أحمد بن بريك: جاهزون لكافة الخيارات المطروحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

استقبل اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية بمقر الجمعية الوطنية بالعاصمة عدن.



وخلال اللقاء استعرض اللواء بن بريك مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية وانعكاساتها على الواقع الجنوبي.

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وأوضح اللواء بن بريك، الذي عاد مؤخراً إلى العاصمة عدن بعد رحلة عمل خارجية قائلاً :" بعد أن أنجزنا الكثير من الأمور باتجاه تأمين الجبهة الدبلوماسية في الخارج، عدنا للاستمرار في تأمين الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحاسمة، كي نضمن الحفاظ على استحقاقات ومصالح شعب الجنوب، خاصة وإننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفنا السامي في استعادة السيادة على أرضنا".

ولفت رئيس الجمعية الوطنية إلى أن ذلك جاء بعد أن انكشفت جميع الأقنعة الزائفة، وكذا بعد معرفة الأعداء قبل الأصدقاء بمدى مصداقية شعب الجنوب وأحقية قضيتهم وثباتهم على مبادئهم.

واختتم اللواء بن بريك حديثه مؤكدا جاهزية أبناء الجنوب لكافة الخيارات، ومشدداً بالقول:"وإن فرض علينا الخيار الأصعب فنحن لها، ونراهن على السواد الأعظم من شعبنا الثائر".