شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا الحوثية تغلق مستشفى الجوف في مدينة الحزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 الخليج 365 ـ الجوف أغلقت مليشيا الحوثي اليوم مستشفى الجوف في مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وأكد مكتب الصحة في المحافظة إغلاق المليشيا للمستشفى الذي يقدم خدمات لأكثر من 600 ألف مواطن. Advertisements وسيطرت المليشيا على مركز المحافظة مطلع الأسبوع الجاري بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش. واقتحمت المليشيا منازل مواطنين وقيادات في الجيش ونهبت محتوياتها، كما قامت بإحراق سكن الأطباء

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