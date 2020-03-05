طائرات أمريكية تلقي منشورات في البيضاء تدعو للإبلاغ عن قيادات القاعدة وتعرض مكافآت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص:

ألقت طائرات أمريكية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، منشورات في مناطق "يكلا" بمديرية "قيفة" التابعة لمحافظة البيضاء "وسط اليمن".



وذكرت مصادر محلية أن الطائرات ألقت منشورات تطالب المواطنين بالإبلاغ عن قيادات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتعرض عليهم مكافئات مالية مقابل ذلك.

وتضمنت المنشورات الملقاة في "يكلا" أسماء وصور قادة في التنظيم مطلوبون وهم: خالد باطرفي، وسعد عاطف، وعمار الصنعاني، بالإضافة الى أرقام للتواصل. وعمار الصنعاني هو قيادي يذكر اسمه للمرة الأولى.

Advertisements

وعرضت المنشورات مكافأة مالية تصل الى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الشخصيات المذكورة.

وتضمنت المنشورات عبارات مثل "تخلص من فوضى القاعدة وامن مستقبلك. قدم معلومات"، و "لا تسمح للقاعدة بتعريض إخوانك للخطر. احم نفسك وعائلتك وقبيلتك" و عبارة تقول إن "القاعدة لا تستطيع حماية قادتها، فكيف ستستطيع حمايتك؟".

وشهدت أجواء يكلأ، ليلة أمس، تحليقا مكثفا لمروحيات وطائرات استطلاعية يعتقد أنها أمريكية.

وتعد "يكلا" أحد أهم معاقل التنظيم المتطرف، ويعتقد مراقبون وجود قيادات كبيرة في التنظيم داخلها، وسبق أن استهدفتها الطائرة الأمريكية بعدة غارات في أوقات سابقة