المليشيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الضالع وتصعد في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

دفعت مليشيا الحوثي تعزيزات كبيرة تضم آليات عسكرية وقوى بشرية، الى جبهات الضالع، في حين استمرت بتصعيدها وخروقاتها في الحديدة، جنوبي، وغربي اليمن.



وفي التفاصيل، قالت مصادر اعلامية، نقلا عن مصادر محلية، ان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، دفعت بتعزيزات كبيرة تضم آليات ومعدات عسكرية، بالاضافة الى قوى بشرية من كتائب ما يسمى بـ "لواء الصماد"، نحو جبهات مريس شمالي الضالع، وبتار والجب وباب غلق، شمال غربي الضالع.

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واستقدمت المليشيا عناصر قبلية من محافظات ذمار وعمران وصعدة، للقتال في صفوفها، تزامنا مع استمرارها بالتحشيدات.

ويرى مراقبون، ان تحشيدات المليشيا نحو جبهات الضالع والحديدة والبيضاء، ليس إلا سعيا وراء تنفيذ ضربة خاطفة في احداها، واستخدامها للتعزيزات التي تدفع بها بتشكيل نسق دفاعي للحفاظ على اي تقدم يمكن لها تحقيقه، مستغلة بذلك تصويب الانظار المحلية والدولية نحو محافظتي الجوف ومأرب.

ولفت المصدر الى ان المليشيا ضعيفة جدا، وليس بمقدورها فتح عدة جبهات في آن واحد، لولا انها تستمد قوتها من التصدَّع الحاصل بين صفوف القوات الحكومية.

وصعّْدت المليشيا الحوثية من عملياتها العسكرية مؤخرا في جبهات الضالع والحديدة والبيضاء