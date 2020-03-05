شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :بقيادة هذا القائد الشجاع...انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عاصمة الجوف وقوات الجيش والقبائل المساندة تفاجأ الحوثيين من " 3" محاور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط البارز " #محسن_الكثيري_المرادي " قبل قليل تغريدة عاجلة كشف فيها عن احدث تطور في مشهد الحرب المتصاعدة في " الجوف " . مصادر اعلامية تداولت نص التغريدة المقتضبة والعاجلة " بداء الزحف والهجوم على الحزم والجوف الان من عدة محاور" بقيادة بن عزيز اللهم نصرك #الجوف_تسحق_الحوثي جديد "الخليج 365" Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل :بقيادة هذا القائد الشجاع...انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عاصمة الجوف وقوات الجيش والقبائل المساندة تفاجأ الحوثيين من " 3" محاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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