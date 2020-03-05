شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ستحدث بعد ساعات قليلة من الان ...الاعلان عن بشرى سارة لكل ابناء الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع تعز عن موعد صرف مرتبات المتقاعدين لشهر مارس 2020. وأكدت الهيئة بدء صرف معاش شهر مارس 2020 ابتداءً من يوم غدٍ الخميس الموافق 5 مارس 2020 عبر شركة الجزيرة إخوان للصرافة وفروعها في الجمهورية. وأشارت إلى أنه لن يتم الصرف إلا للمتقاعد شخصياً أو الوكيل الشرعي وبموجب كرت المعاش المجدد للعام 2020 والبطاقة الشخصية .

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