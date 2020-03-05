شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي سعودي .. الاحمر ذبح الشرعية وهادي لن يعود إلى اليمن .. وسيطلب تكملة نهاية السيناريو في هذه الدولة مدى العمر..تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اتهم الصحفي السعودي ورئيس تحرير صحيفة(العروبة اليوم)سامي العثمان نائب الرئيس اليمني الاحمر بقتل وذبح الشرعية وذلك على خلفية الهزائم المتلاحقة والانسحابات لجيش الشرعية في مناطق المواجهات مع الحوثيين. أقرأ أيضا : ما الذي يحدث بالضبط ؟ شاهد صورة ظهور مفاجئ ل وزير الدفاع المقدشي اليوم في هذه الجبهة !!"صور و تفاصيل يكسوها الريبة والشكوك حول مصير المقدشي الغامض " وأخيراً: وصول آلاف المقاتلين إلى مأرب وخلية تحمل صواريخ موجَّهة (تفاصيل صادمة ) Advertisements عاجل : تكليف الفريق الركن صغير حمود بن عزيز قائم بأعمال وزير الدفاع وأول اجتماع طارئ عقده اليوم وهذه ابرز النتائج التي خرج بها"صورة وتفاصيل "

وقال العثمان في تغريدة له على تويتر:بعد ان قتل وذبح الارهابي الاخواني الأعجمي الشاويش محسن ال احمر الشرعية وأصبحت شرعية قطر وتركيا وايران وعمان! لن يعود هادي منصور اليمن وتحت اي عنوان! حياة القصور افضل من العودة للقبور ! فضلًا انه سيطلب اللجوء السياسي لاحد دول الخليج ويغط في نوم عميق!.

وكان العثمان كشف في تغريدة سابقة له ان محسن ال احمر واسم اجداده الخوقري من أصول ألبانية تركية موضحاان الاخوان الارهابيين في اليمن المؤثرين تعود اصولهم القريبة الى الأعاجم الأتراك وان هذا هو سبب الفوضى والارهاب الذي اصاب اليمن.

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