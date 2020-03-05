شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث بالضبط ؟ شاهد صورة ظهور مفاجئ ل وزير الدفاع المقدشي اليوم في هذه الجبهة !!"صور و تفاصيل يكسوها الريبة والشكوك حول مصير المقدشي الغامض " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواردت انباء عن مغادرة قائد عسكري كبير من محافظة مارب شمال شرقي البلاد إلى العاصمة السعودية الرياض, بعد تلقيه طلب من الرئاسة اليمنية والحكومة بالحضور لاجتماع عاجل وطارئ نتيجة المستجدات الأخيرة. أقرأ أيضا : عاجل : تكليف الفريق الركن صغير حمود بن عزيز قائم بأعمال وزير الدفاع وأول اجتماع طارئ عقده اليوم وهذه ابرز النتائج التي خرج بها"صورة وتفاصيل " وأخيراً: وصول آلاف المقاتلين إلى مأرب وخلية تحمل صواريخ موجَّهة (تفاصيل صادمة ) وتأتي هذه الدعوة للاجتماع الطارئ بعد التطورات الأخيرة في محافظة الجوف ووصول وفد حكومي إلى مأرب أمس الثلاثاء. واليوم زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اليوم الاربعاء الخطوط الامامية لجبهة القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وظهر مراسل قناتي “العربية والحدث” الاعلامي محمد العرب، برفقة وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية السادسة وقائد قوات التحالف العربي في مأرب. Advertisements وتأتي زيارة المقدشي لجبهة الجوف للاطلاع على سير معركة استعادة الجوف. وفي ذات السياق تواردت انباء عن ترأس رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا برؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، لمناقشة التطورات الميدانية وسبل دعم وإسناد المعركة الوطنية التي تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في سبيل استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. كل هذا وذاك يزيد من الريبة والشك حول مصير وزير الدفاع المقدشي الغامض وما يحدث عبارة عن هرطقات اعلامية لتغطية الحقيقة والتي ليست غائبة عن الاغلبية خاصة بعد استهداف المقدشي بصاروخ قبل اسابيع غاب عن المشهد العسكري والسياسي والحربي . نتمنى له كل السلامة وللوطن الامن والسلام

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كانت هذه تفاصيل خبر ما الذي يحدث بالضبط ؟ شاهد صورة ظهور مفاجئ ل وزير الدفاع المقدشي اليوم في هذه الجبهة !!"صور و تفاصيل يكسوها الريبة والشكوك حول مصير المقدشي الغامض " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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