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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل: بعد اسقاط الجوف ... استعداد حوثي لأستهداف محافظة جنوبية بجيش كبير وعلا رأس الجيش قيادي حوثي بارز لاسقاطها (تفاصيل مفاجئة)

أفاد الأمين العام لحزب الرشاد، عبدالوهاب الحميقاني، الأربعاء 4 مارس/آذار، بان مليشيا الحوثي الانقلابية، دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة البيضاء (وسط اليمن)، بعد يومين من سيطرتها على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

جديد اب برس​

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وقال ”الحميقاني“ في منشور بصفحته على "فيسبوك" رصده ”مأرب برس“، إن ”مليشيا الحوثي تحيك مخططاً للبيضاء، وأن قيادات حوثية توجهت إلى المحافظة مع إمدادات عسكرية كبيرة“.

وذكر أن قيادات الحوثي تعقد لقاءات متعددة مع ما وصفهم بـ"متحوثة البيضاء"، أي الموالين للجماعة، وتسعى بوساطات لتحييد البعض.

وأشار إلى أن الهدف من هذه التعزيزات، ”القضاء على كل جبهات المقاومة في البيضاء، واستهداف عدد من المحافظات المحاذية مثل مأرب وشبوة من جهة الشرق، وأبين ولحج، من جهة الجنوب“.

وحذر أمين عام حزب الرشاد من ”مساعي الحوثيين لاستكمال السيطرة على المحافظات الشمالية“، داعيا قيادة الجيش الوطني إلى "تعزيز وامداد وتفعيل جميع الجبهات في كل اليمن في آن واحد وبغرفة عمليات واحدة، وعدم الانشغال بجبهة وترك جماعة الحوثي ترتب وتحشد وتخطط لبقية الجبهات الأخرى".

وتحدثت أنباء عن وصول القيادي الحوثي أبو علي الحاكم إلى المحافظة، بالتزامن مع دفع المليشيا بعدد من الدبابات وراجمات صواريخ، وسيارات محملة بالذخائر والمسلحين.

وتسعى مليشيا الحوثي إلى إحكام السيطرة على محافظة البيضاء التي تخضع مناطق واسعة فيها لسيطرتها، وذلك لأهميتها الاستراتيجية بحكم موقعها الجغرافي، الذي يتوسط ثماني محافظات شمالية وجنوبية.