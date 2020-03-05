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عدن - ياسمين التهامي - فقط من 170 طالب يمني الموجدين في الصين...الطارئرة الإماراتية تعود بهذا العدد القليل ومصادر تكشف السبب الصادم للوطن العربي (تفاصيل مثيرة)

كشفت مصادر مطلعة عن رفض معظم الطلاب اليمنيين المتواجدين في الصين اخلائهم بواسطة طائرة إماراتية في موقف يعبر عن احتجاج صارخ على ممارسات الإمارات في اليمن . واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " ان عدد الطلاب اليمنيين الذين تم اخلائهم من قبل الإمارات بلغ " 14" طالبا من اجمالي " 170" طالبا فيما رفض البقية الاخلاء وفضلوا البقاء في الصين ومواجهة خطر الاصابة بفيروس " كارونا " على الانتقال بطائرة إماراتية . جديد اب برس​ Advertisements

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