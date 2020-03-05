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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب الفضيع والغير متوقع من خدام الحرمين الشريفين "السعودية تمنع اليمنيين أداء الحج والعمرة"

جديد اب برس​ Advertisements span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 18.6667px;">وكيل قطاع الحج: قرار السعودية منع اليمنيين أداء العمرة مخطط إسرائيلي بإمتياز وكيل قطاع الحج: قرار السعودية منع اليمنيين أداء العمرة مخطط إسرائيلي بإمتياز span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 18.6667px;">وكيل قطاع الحج: قرار السعودية منع اليمنيين أداء العمرة مخطط إسرائيلي بإمتياز وكيل قطاع الحج: قرار السعودية منع اليمنيين أداء العمرة مخطط إسرائيلي بإمتياز في مارس 5, 2020 3

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قال وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف الأخ عبدالرحمن النعيمي أن قرار السعودية الخاص بمنع أداء العمرة والزيارة لهذا العام مخطط إسرائيلي بامتياز ليس له أي صلة بمرض الكورونا ويأتي في إطار الحرب الممنهجة لصد الناس عن دين الله .



وأضاف النعيمي لصحيفة ”الثورة”: كان الأولى على المملكة وقف جميع تأشيرات الوافدين إليها إذا كان مبرر منع العمرة يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء، مستنكرا ما تقوم به السعودية من تسييس للشعائر الدينية والزج بها في الصراعات العسكرية والطائفية وخدمة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة حسب وصفه .



وأوضح النعيمي أنه منذ بدء العدوان على اليمن تم سحب صلاحيات القطاع في الإشراف على تسجيل الحجاج والمعتمرين ، وسحب نظام المسار الإلكتروني وتولية العدوان عملاءه ليقوموا بالمهمة .



مبينا أنه لا توجد أي مباحثات بين قطاع الحج والعمرة والقائمين على شؤون الحج في المملكة .

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