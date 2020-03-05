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عدن - ياسمين التهامي - اسرئيل تعلن خبر مفجع من الإمارات لجميع العرب (تفاصيل مفاجئة)



أكدت قناة 12 الإسرائيلية، الأنباء التي تقول أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد أصيب بفيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements وفي وقت سابق قالت الباحثة الأميركية المختصة في الشأن الخليجي كارين آن كاري إن عاملة فليبينية في قصر العائلة نقلت العدوى لابن زايد. وأكدت كاري أن بن زايد نقل إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي ثم نقل إلى حجر داخلي في قصره. وسجلت الإمارات وفقا لوسائل الإعلام الإماراتية الرسمية إصابة 21 شخص بفيروس كورونا، تماثل 5 منهم للشفاء.

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