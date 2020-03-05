شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن ..انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عاصمة الجوف..وقوات الجيش والقبائل المساندة تفاجأ الحوثيين من " 3" محاور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس 05-03-2020? - آخر تحديث الخميس 5-3-2020? وردنا الأن ..انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عاصمة الجوف..وقوات الجيش والقبائل المساندة تفاجأ الحوثيين من " 3" محاور نشر الناشط البارز " #محسن_الكثيري_المرادي " قبل قليل تغريدة عاجلة كشف فيها عن احدث تطور في مشهد الحرب المتصاعدة في " الجوف " . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة المقتضبة والعاجلة " بداء الزحف والهجوم على الحزم والجوف الان من عدة محاور".

اللهم نصرك

#الجوف_تسحق_الحوثي جديد اب برس​ Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الأن ..انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عاصمة الجوف..وقوات الجيش والقبائل المساندة تفاجأ الحوثيين من " 3" محاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.