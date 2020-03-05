شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الإعلامية العراقية المشهورة والمقيمية في دولة الإمارات، سهير القيسي بأناقة جديدة وهي ممتلئة بالأمل والبهجة والتفاؤل.

وفي صورة جديدة لها ، تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، في الخليج، تظهر سهير القيسي مرتدية الأبيض وبنظرات جذابة تقطر جمالا وأناقة.

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وتداولت جماهير خليجية صورة سهير على نطاق واسع، حيث تحظى الأخيرة بشهرة كبيرة في أوساط الخليجيين.