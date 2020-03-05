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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي إضافة بضع حبات منه إلى الطعام يومياً. إليك أهم فوائد أكل الجوز بانتظام: • يساعد الجوز على ضبط الشهية ونجاح محاولات التخسيس لأنه غني بالمغذيات ويحقّق الإحساس بالشبع. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هذة الثمرة الرخيصة التي يتجاهلها الكثير تغنيك عن زيارة الطبيب وتحميك من اخطر الأمراض القاتلة كالسرطان والسكر ... تناولها الان وعش مرتاح البال • الفنانة ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مفاجأة جديدة حدثت في بداية حبها للفنان أحمد العواضي .. ومنى الشاذلي تنشر فيديوهات تقصم ظهر زهرة السينماء المصرية ..شاهد • "لبوة" مجنونة تهاجم جاموس صغير ..وعندما اوشكت على افتراسه وغرست مخالبها في جسدة حدثت مفاجأة لم يتوقعها أحد وانقلب السحر على الساحر ..(شاهد صور لأشرس معركة) • فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد • بملابس مثيرة .. الفنانة نوال الزغبي تمارس هوايتها المجنونة وتجلس على خرطوم الفيل ..شاهد • أسد يخطف عروس من قبضة عريسها في غمضة عين.. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما غرس الأسد مخالبه في جسدها .. "فيديو’’ • عاجـــل : فيصل القاسم يعلن عن علاج فيروس "كورونا" الذي عجزت الصين عن اكتشافه Advertisements • العثور على أكبر "أفعى" بالعالم ..طولها 4 أمتار .. و12 شخص يمسكون بها ..شاهد • الثمانينية البريطانية التي تزوجت شابًا مصريًا تفجر مفاجآت محرجة: هذا ما حدث لي في ‘‘ليلة الدخلة’’ • أسد يتزوج أنثى النمر .. شاهد كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول (صور) • هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !! • "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو) --------------------------------- • يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحاً. • يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزّز صحة الشعر وتحفّز نموه. • الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفض دهون أوميغا3 التي يشتهر بها. • أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري. • تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعاناً وبريقاً، ويحمي أنسجتها من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة. • الجوز طعام هام أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين. • تناول الجوز يومياً يخفّف أعراض الاكتئاب. • من فوائد أكل الجوز أنه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل. • أكل الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.

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