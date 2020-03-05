شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مفاجأة جديدة حدثت في بداية حبها للفنان أحمد العواضي .. ومنى الشاذلي تنشر فيديوهات تقصم ظهر زهرة السينماء المصرية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اخيرا ، اسدلت زهرة السينماء المصرية الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، الستار على قصة حبها وعلاقتها العاطفية بالفنان أحمد العواضي ، واعلنت للعالم عبر حسابها على الانستجرام عن حبها للفنان العواضي ، ليرد هو عليها في ذات على حسابه بعبارة " بحبك يا ياسمين" .

اعتراف الفنانة ياسمين ونشرها صورة تجمعها بالفنان احمد العواضي وتعليقها عليها بقولها "بحبك يا أحمد" ، جاء بعد موجة جدل واسعة وتكهنات عن علاقة الثنائي الرائع ، خصوصا بعد الصور التي تم رصدها خلال حفل عيد ميلادها وظهورها بجوار الفنان العواضي بشكل لافت يوحي عن وجود علاقة حب بين الطرفين .

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وائل عبدالعزيز ، شقيق الفنانة ياسمين كان قد اثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انتقادة لعلاقة شقيقته بالفنان أحمد العواضي ، على حسابه بالفيسبوك ، وتعرض "وائل" على اثر ذلك إلى هجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين خاطبوه بانه فاشل كاب ، وفاشل كاخ ، وفاشل كممثل ، معتبرين انتقاده لشقيقته بتلك الطريقة على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف زيف حديثه واتهاماته الباطلة ، وهو ما اجبره على تعطيل صفحته بالفيسبوك .



وكان وائل عبدالعزيز قد قال في رسالته التي وجهها لشقيقته ياسمين : ( بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها ، وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.

وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".

كما وجه وائل رسالة للفنان احمد العواضي قال فيها :(أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".)



يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي كان قد ظهر لأوّل مرة مع ياسمين عبد العزيز في صورة سيلفي التقطتهما لهما، ونشرها الأخير عبر حسابه على "انستغرام" في شهر نوفمبر الفائت ، لكنه ظهر اكثر قرباً منها في الصور التي التقطت بحفل عيد ميلادها الأخير في يناير 2020.

وقبل ذلك بأشهر قليلة كشفت ياسمين عبد العزيز في إحدى إطلالتها الإعلامية النادرة، تفاصيل انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال المصري محمد نبيل حلاوة، وقالت إنّ الانفصال تم قبل عام من إعلانه عنه رسمياً، وبناءً على رغبتها.

وكشفت ياسمين عبدالعزيز عن عقدتها من انفصال والدها عن والدتها في طفولتها ، وارتبكت عندما وجهت لها الإعلامية المصرية منى الشاذلي سؤال حول إمكانية ارتباطها برجل آخر مستقبلاً؟

حيث بقولها : "ممكن بس مش عارفة..."