شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 7 عناصر من مليشيات الحوثي شمال شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي اثنان من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهما وأصيب خمسة آخرين،مساء اليوم، بنيران الجيش الوطني شمال شرق تعز.



وأكد مصدر عسكري أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي استهدفت طقمين للمليشيات الحوثية في منطقة الحرير مما أدى الى احتراق الاطقم ومقتل 2 وإصابة 5 آخرين.

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