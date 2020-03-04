"الشوكاني" تدشن مشروع التمور للايتام والأسر الفقيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 - عدن دشنت مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية،اليوم،بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع التمور كمرحلة أولى للمساعدات الغذائية للعام 2020م ، للأيتام والأسر الفقيرة والمحتاجة .

Advertisements وأشاد المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه ومدير عام مديرية المنصورة محمد البُري ،بالدور الفاعل لمؤسسة الشوكاني..مؤكدين بأن المساعدات تسهم بالتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة. بدوره أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الشوكاني الدكتور محمد اليافعي ،بأن المشروع يستهدف ثلاثة الف و 700 أسرة من محافظات عدن ولحج وأبين وتعز والضالع .

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