أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

مأرب.. الفريق الحكومي يعقد لقاء موسعا مع السلطة المحلية https://www.elyamnelaraby.com/464309/ وزارة التخطيط تدعو المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإغاثة نازحي الجوف https://www.elyamnelaraby.com/464311/ ‏رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعا برؤساء وزارة الدفاع https://www.elyamnelaraby.com/464313/ "حقوق الإنسان" تدعو المجتمع الدولي لحماية الجوف من الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/464315/ التوقيع على اتفاقية مع جامعة موسكو لتدريب كوادر وزارة الخارجية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/464319/ فريق حكومي ينهي لقاءاته في الاردن مع بعثة صندوق النقد الدولي https://www.elyamnelaraby.com/464320/ مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد ورشة عمل لهيئة مستشفى سيئون https://www.elyamnelaraby.com/464321/ افتتاح معرض لتسويق المنتجات النسوية بمدينة سيئون https://www.elyamnelaraby.com/464322/ البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/464323/ الخنبشي يناقش مع بعثة الصليب الأحمر تدخلاتها في المحافظات المحررة https://www.elyamnelaraby.com/464325/

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