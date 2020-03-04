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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يبحث مع مسؤولين من منظمة الصحة العالمية دعما لمواجهة الحميات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 - القاهرة
عقد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، لقاء مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا الدكتور احمد المنظري، بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في بلادنا، وكيفية مجابهة انتشار حمى الضنك والحميات، اضافة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
وأبدى المنظري استعداد المنظمة لبذل كل الجهود لمواجهة تحدي انتشار حمى الضنك، مشيرا الى ان المنظمة سترسل عدد من الخبراء والاستشاريين لمساعدة بلادنا في ذلك.
الى ذلك اتفق الدكتور الوليدي ، مع مدير وحدة الملاريا والنواقل بالمكتب الإقليمي بالمنظمة الدكتور زماني، على إقرار الاستراتيجية الوطنية، لمجابهة حمى الضنك.
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