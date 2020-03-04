شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لافروف: ترامب قبل اقتراح بوتين بعقد قمة لمجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله ،اليوم الثلاثاء ،"إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".



وأضاف لافروف "أن روسيا تتوقع أن يتم الاتفاق على موعد ومكان عقد هذه القمة قريبا".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ذكر قبل أيام أن ترامب مستعد للقاء مع زعماء روسيا وتركيا والصين وبريطانيا وفرنسا بهدف بحث القيود على الأسلحة.

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