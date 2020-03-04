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الخنبشي يناقش مع بعثة الصليب الأحمر تدخلاتها في المحافظات المحررة

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

الخنبشي يناقش مع بعثة الصليب الأحمر تدخلاتها في المحافظات المحررة

الخليج 365 - عدن

ناقش نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اليوم بعدن مع رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانسوا استام، دور وعمل اللجنة في مساعدة المتضررين جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران من خلال مكاتبها في كل من عدن وعدد من المحافظات إلى جانب تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمتضررين في مناطق النزاع .

 

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ونوه الدكتور الخنبشي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وخاصة فيما يتعلق بدورها في قضية تبادل الأسرى والمختطفين.

 

من جانبه أكد فرانسوا استام أن البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ستواصل عملها وتدخلاتها في الدعم الإنساني والايوائي للمتضررين من الحرب وأن البعثة تقدم حاليا مساعداتها وبرامجها في عدن والساحل الغربي بالإضافة إلى مدينة المخا.

 

وأوضح أن البعثة تسعى حاليا لافتتاح مستشفى في محافظة الضالع نتيجة لوصول العديد من الجرحى من جبهات القتال..مؤكدا أن الصليب الأحمر على أتم الاستعداد لتقديم أعلى مستويات المساعدات ووفقا لاتفاقية التعاون المتوقعة مع وزارة الخارجية اليمنية.

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