مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد ورشة عمل لهيئة مستشفى سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع بسيئون اليوم، الترتيبات الخاصة بعقد ورشة عمل عن أوضاع هيئة مستشفى سيئون العام التي أقرها المكتب التنفيذي بالوادي في اجتماعه الأخير لشهر يناير الماضي.

وجرى في الاجتماع الذي ترأسه رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد، وضم عدد من المعنيين بالهيئة ومكتب الصحة والسلطة المحلية بالوادي والمؤسسات ذات الاختصاص استعراض جملة من المقترحات بشأن الأهداف الرئيسية للورشة وأهم المحاور التي ستناقشها وغيرها من الترتيبات الهادفة إنجاح الورشة وتحقيق أهدافها الرئيسية للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها هيئة مستشفى سيئون العام خلال السنوات القادمة.

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