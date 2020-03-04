‏رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعا برؤساء وزارة الدفاع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 الخليج 365 - عدن عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز،اليوم الأربعاء، اجتماعا برؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع.

Advertisements وناقش الاجتماع التطورات الميدانية وسبل دعم وإسناد المعركة الوطنية التي تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في سبيل استعادة الدولة. ومن جانب آخر، عقد الفريق الحكومي المكلف بزيارة محافظة مأرب برئاسة وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح اليوم لقاء موسعا اليوم بقيادة وأعضاء السلطة المحلية. وفي اللقاء الذي ضم وزير الاوقاف والارشاد الدكتور محمد عطية، ومحافظ مارب سلطان العرادة ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحوان، ونائب وزير الشباب والرياضة الدكتور منير الوجيه، ووكيل وزارة الشباب والرياضة احمد ربيع، اشار وزير الادارة المحلية الى ان زيارة الوفد الحكومي للمحافظة تأتي كمقدمة لزيارة بقية الوزراء بناء على توجيهات القيادة السياسية من اجل اسناد الجيش الوطني في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية للانطلاق نحو تحرير عاصمة محافظة الجوف ومن ثم العاصمة صنعاء.

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