بالفيديو.. توقيع مشروع بناء مرسى للصيادين في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المخا

وقعت اليوم السلطة المحلية بمديرية المخا ممثلة بمدير المديرية عبدالرحيم الفتيح مع شركة البتراء للمقاولات، اليوم الاثنين، مشروع بناء مرسى للصيادين بدعم من المقاومة الوطنية .



وقال الفتيح لوكالة "2ديسمبر"إن هذا المشروع من ضمن المشاريع التي تحظى بإشراف ومتابعة الأستاذ نبيل شمسان محافظة محافظة تعز، وبتمويل من المقاومة الوطنية، وسيخدم أكثر من 300 صياد في مديرية المخا.

وأوضح الفتيح أن المشروع سيكون بداية انطلاقة للصيادين في المديرية التي تحظى بالشريحة الأكبر منهم، مضيفا أن المديرية سوف تشهد خلال الأيام القادم تدشين مشاريع أخرى بدعم وتمويل المقاومة الوطنية.

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من جانبه، أكد مدير مراكز الإنزال في مديرية المخا عبدالحكيم مهدي أن المشروع سوف يخدم شريحة كبيرة من الصيادين المهجَّرين من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لمزاولة أعمالهم في الساحل الغربي.

بدوره عبر رئيس جمعية الصيادين هشام الرفاعي عن شكره لقائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد صالح على ما يقوم به من تعاون متواصل من أجل الصيادين والمواطنين في المديرية.

وعبر الصيادون عن سعادتهم البالغة وشكرهم لقائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، وأضاف الصياد محمد عبدالله أن "المشروع سيخفف معاناتنا ومشقة النقل والبحث عن مواقع أخرى للإنزال السمكي ".