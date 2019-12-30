شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 8 مشروبات تخلصك من حصوات الكلى نهائياً وتمنع تكونها.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدون جراحة 8 مشروبات تخلصك من حصاوي الكلى وتمنع تكونها حصوات الكلى هي رواسب صلبة تتشكل في الكلى، ويجب أن تنتقل حصى الكلى عبر المسالك البولية للخروج من جسم الإنسان، وهذا ما يسمى اجتياز حصوات الكلى، ويمكن أن يكون مؤلما للغاية ،يمكن علاج معظم حالات حصوات الكلى بالأدوية الألم والعلاج بتناول بعض السوائل.

ما هي حصوات الكلى؟

حصى الكلى هي معادن وأملاح بلورية ، وقد تكون نتيجة للجفاف ، تحدث حصى الكلى عندما تتبلور المعادن والأملاح ، والأكثر شيوعًا أكسالات الكالسيوم ، في الكليتين وتخلق رواسب صلبة ، على الرغم من أنها تتشكل في الكلى ، يمكن أن تؤثر حصى الكلى على أي جزء من المسالك البولية.

8 علاجات منزلية لحصوات الكلى

قبل أخذ أي علاجات منزلية، من الجيد التحدث مع طبيب ، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية سابقة أو الذين يتناولون الأدوية.

العديد من المضادات الحيوية ومدرات البول، ضغط الدم ، الكولسترول ، والأدوية الكبد يمكن أن تتفاعل سلبا مع العلاجات العشبية.

1. الماء

مياه الشرب هي واحدة من أسهل الطرق لمنع وعلاج حصوات الكلى. توصي معظم السلطات الصحية بشرب 64 أوقية (أوقية) أو ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

قد يساعد شرب 12 كوبًا يوميًا في تخفيف مرور أو إبطاء نمو الودائع في الكلى.

2. عصير الليمون

يحتوي الليمون على سترات ، وهو مركب يساعد على تكسير رواسب الكالسيوم وإبطاء نموها. قد يساعد تناول كوبين بحجم 5 أوقية ، أولهما على معدة فارغة أول شيء في الصباح وآخر قبل ساعات قليلة من تناول العشاء في تحطيم الحجارة الصغيرة.

3. الريحان

يحتوي الريحان على مركبات معروفة للمساعدة في تثبيت مستويات حمض اليوريك ، مما يجعل تكوين حصوات الكلى أكثر صعوبة. أيضا ، الريحان يحتوي على حمض الخليك ، وهي مادة كيميائية معروفة للمساعدة في إذابة الحجارة.

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4. عصير التفاح والخل

يحتوي خل التفاح مرة أخرى على حامض الستريك الذي قد يساعد في إذابة رواسب الكالسيوم.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح النقي المخلوط مع 8 أوقية من الماء قد تقلل من أعراض حصوات الكلى وتمنع نموها. يمكن شرب هذا الخليط عدة مرات في اليوم وقد يكون أكثر فاعلية عند تناوله قبل الوجبات.

5. عصير القمح :

يمكن لعصير القمح أن يساعد في طرد المعادن والأملاح من المسالك البولية ، مما يمنعها من التبلور إلى حصوات الكلى.

يحتوي Wheatgrass على مركبات تزيد من إنتاج البول ، مما يسمح للحجارة بالمرور بسهولة أكبر وتقلل من خطر تكوينها.

6. عصير الكرفس أو البذور

يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المعروفة لزيادة إنتاج البول. إن إضافة بذور الكرفس إلى وجبات الطعام بشكل منتظم قد يساعد في تقليل احتمال الإصابة بحصى الكلى.

7. زيت الزيتون البكر الممتاز

زيت الزيتون البكر الممتاز عبارة عن زيت سميك غني قد يساعد على تخفيف مرور حصوات الكلى عن طريق تشحيم القناة البولية.

8. عصير الرمان

يُعتقد أن الخواص العقيمة والمضادة للأكسدة في الرمان تقلل من فرص تطوير حصوات الكلى وتخفيف مرورها ،يحتوي عصير الرمان أيضًا على مركبات تقلل من حموضة البول ، مما يجعل تكوين الأحجار أكثر صعوبة.