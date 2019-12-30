قرار جديد للميسري يثير جدلاً واسعاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

أثار قرار جديد اصدره نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، جدلاً واسعاً خاصة وأنه جاء بعد فضيحة إدخال اربعة من ضباط الإستخبارات التركية إلى الأراضي اليمنية عبر منفذ صرفيت في محافظة المهرة .



وقضى قرار الميسري بتعيين، عيظة محمد سعد علي قمصيت، مستشاراً له لشؤون المنافذ، وهو ما أعتبره نشطاء وسياسيون محاولة جديدة من الميسري للسيطرة على المنفذ وتسخيره لإدخال الأسلحة والخبراء لميليشيا الإخوان التي تسيطر على محافظة شبوة حالياً .

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وقال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، معلقاً على القرار، "بعد افتضاح مذكرة دخول الأربعة ضباط الاستخبارات التركية إلى اليمن.وزير داخلية حكومة هادي المهترئة يقوم بتعيين شخص مقرب منه لدخول وخروج عناصر الاستخبارات التركية والقطرية وحتى الايرانية دون مراقبة أمنية" .

فيما قال الإعلامي، مراد محمد سعيد، : "الميسري" اصدر قرار بتعيين شخص عماني الجنسية مستشارا له لشؤون المنافذ يدعى "عيظة" وهو صاحب مكتب تخليص جمركي في منطقة شحن.

وأكد أن الهدف من صدور هذا القرار هو تنفيذ تعليمات الجناح القطري العماني في تمرير وتسهيل إجراءات تهريب الأسلحة والممنوعات إلى الحوثيين عبر منافذ محافظة المهرة.