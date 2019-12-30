الترفيه السعودية ترفض استضافة الفنان "صلاح الأخفش" في مهرجان أنغامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

رفضت السعودية، على لسان رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، استضافة الفنان اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.



ووعد آل الشيخ بالتحقيق في موضوع استضافة صلاح الأخفش.

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وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”هذا شيء غير مقبول تماما، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالا“.

واعترض مغردون سعوديون، على مشاركة الفنان الأخفش في مهرجان أنغامي، وهو ما جعل هيئة الترفيه تلغي دعوة الأخفش لحضور الحفل.

وقال مغردون سعوديون، إن الفنان الأخفش أساء للسعودية في أغان سابقة.

وكان الأخفش دعا جمهوره في المملكة العربية السعودية لانتظاره، يوم 2 يناير المقبل، ضمن احتفالية مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة.