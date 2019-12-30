بالفيديو.. الكثيري يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تفقد وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، سير العمل في عدد من المشاريع الممولة من حصة مببعات النفط بمديرية تريم.



واطلع الوكيل الكثيري، ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي، ومدير عام الاشغال العامة و الطرق بوادي وصحراء حضرموت الدكتور علوي بن يحيى، على سير اعمال بمشروع طريق " عقبة كتبه - السلاسل - حوارم " والبالغة كلفتها ٣ مليون و ١٦٨ ألف و ٥٨٣ دولار ،والتي بلغت نسبة الانجاز ٣٠ % للمشروع البالغ طوله ١٤ كيلو .

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الى ذلك تفقد الوكيل سير العمل بمشروع بناء ١٨ صف دراسي دورين لثانوية عيديد للبنات بتريم والبالغ كلفته ٧٢٨ ألف و ٤٦٤ دولار على مساحة الفان و ٢٣٠ متر مربع ، وبلغت نسبة الانجاز فيه ٣٥ بالمائة.

و زار الكثيري المبنى الجديد لادارة التربية والتعليم بمديرية تريم ، معلنا استعداد السلطة المحلية اعادة ترميم مباني السكن الداخلي بثانوية تريم للاستفادة منها كمجمع تربوي اكاديمي يضم معهد مهني و فني وكلية للبنات بهدف تخفيف عبء انتقال الطلاب الى مركز المديرية و تشجيع الفتاة على مواصلة تعليمها الجامعي .