شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شطيف يبحث مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 - مسقط بحث سفير بلادنا لدى مسقط الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، مع الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر البوسعيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements واستعرض السفير بن شطيف، الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا.. مؤكداً حرص الحكومة اليمنية في تنفيذ الاتفاقات الموقعة في ستوكهولم والرياض. من جانبه أكد المسؤول العماني دعم بلاده لامن واستقرار ووحدة اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لأي جهود تبذل لحل الأزمة اليمنية.

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