طلاب كلية المجتمع بعدن يحتجون على رفع الرسوم الدراسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

إحتج طلاب كلية المجتمع في العاصمة عدن، على قرارات عمادة الكلية بشأن رفع الرسوم الدراسية، وطالبوا بإلغاءها وكذا إلغاء شعار دائرة التعليم التقني العالي.



جاء ذلك في الفعالية الإحتجاجية التي نفذوها اليوم الإثنين .

وأعرب الطلاب عن إستغرابهم لقرار عمادة كلية المجتمع الذي كان من المفترض أن يقدر الوضع المعيشي الذي تعيشه البلاد .. مشيرين إلى أن عمادة الكلية قامت برفع الرسوم دون أي مراعاة لسوء أوضاع الطلاب .

وقال الطلاب "وبعد القرارات الظالمة التي تم اتخاذها من قبل ادارة كلية المجتمع-عدن اختتمت برفع الرسوم واستغفال الطلاب لعدم اطلاعهم على اللوائح الرسمية والرسوم المتفق عليها" .. مشيرين إلى أن هناك فرق شاسع بين الرسوم المحددة في اللوائح الرسميّة الخاصة بالتعليم التقني العالي المقررة من قبل الوزارة والرسوم المتلاعب بها من قبل ادارة الكلية .

وصدر عن الوقفة الاحتجاجية لطلاب دائرة التعليم التقني العالي بيانا جاء فيه:

نحن طلاب دائرة التعليم التقني العالي نظمنا وقفة احتجاجية مع زملاءنا في قسم الدبلوم في يومنا هذا الاثنين الموافق 30/12/2019 م ,وذلك حتى يتم استرداد حقوقنا المسلوبة نظرا لما تقوم به ادارة الكلية من تصرفات لا مسؤولة من سلب لحقوقنا والممارسات المحيكة التي تقوم بها حيالنا من فرض رسوم مبالغ فيها ب دون امتلاك أدنى حق مستغلين بذلك الأوضاع الراهنة تزامنا مع الانفلات الأمني والسبات التام من جهاز الرقابة والمحاسبة في هذه المحافظة.

Advertisements

وقد خرجنا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة وكانت مطالبنا على النحو التالي :

1-عدم الغاء دائرة التعليم التقني العالي

2-عدم الغاء شعار التعليم التقني العالي من شهادة التخرج ومن جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالدائرة.

3-عدم ضم أقسام التعليم التقني العالي الى أقسام الدبلوم.

4-عدم رفع الرسوم الدراسية والالتزام باللوائح والقوانين.

وكما أننا نهيب ونستنكر بشدة هذه الأعمال والممارسات من عمادة الكلية والمفتعلة من الطاقم الاداري ,كما أننا نستغرب هذا السكوت المطبق والمزمت من المعنيين بالخبر وأهل الأمر من وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي مع علمهم بذلك.

واننا اذ نوجه رسالتنا وبياننا الى أجهزة الاعلام والصحف لايصال رسالتنا ،فقد كانت مطالبنا مشروعة وبطريقة سلمية ، وستسمر بإذن الله حتى يتم الإستجابة لنا ونسترد حقوقنا المسلوبة على أكمل وجه