الشميري يستعرض مع مسوؤل اندونيسي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - جاكرتا

استعرض سفير بلادنا لدى جاكرتا الدكتور عبدالغني الشميري ،اليوم ،مع مدير دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الاندونيسية السفير احمد ريزال بورناما، مستجدات الأوضاع في بلادنا ،واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية تعنتها في إعاقة تطبيق اتفاق استكهولم، وعرقلة احلال السلام والاستقرار في اليمن.



Advertisements

واكد السفير الشميري ،حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام والحل السياسي وفق المرجعيات الاساسية الثلاث..مشيراً الى سريان العمل باتفاق الرياض..لافتاً الى ما قامت به إيران من خروقات دبلوماسية عبر تسليم المقرات الدبلوماسية التابعة للحكومة اليمنية إلى ممثلي ميليشيات الحوثي في طهران والذي يعد خرقا للأعراف الدبلوماسية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية الدولية .

من جهته جدد المسؤول الإندونيسي موقف بلاده الدائم في دعم الحكومة الشرعية في اليمن ودعم الحلول السياسية السلمية للازمة اليمنية .

حضر اللقاء مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة احمد البكري.