شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من غدا ..."واتس آب" يتوقف عن العمل على هذه الهواتف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تطبيق ”واتس آب“ على الهواتف النقالة أنه سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية اعتبارا من يوم غد الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر.

وقال ”واتس آب“ في بيان إنه ”لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ”ويندوز فون“ بعد الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر 2019″.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف البيان، الذي نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن ”واتس آب سيتوقف -أيضًا- عن العمل على العديد من هواتف أندرويد الذكية وأجهزة آي فون في الأشهر المقبلة“.

واعتبارا من الـ1 من شباط/ فبراير، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات ”أندرويد 2.3.7“ أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وفي الوقت نفسه، ستتوقف أجهزة آي فون التي تعمل على نظام التشغيل ”أي أو إس 8“ والإصدارات الأقدم من القدرة على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من الـ1 من فبراير المقبل.

وإذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام ”ويندوز“، ولا تريد أن تفقد كل محادثاتك في الـ31 من ديسمبر، هناك طريقة بسيطة لحفظ سجل الدردشة الخاصة بك، وهي كالأتي:

افتح المحادثة التي ترغب في حفظها، واضغط على Group Info.، ثم مرر للأسفل وانقر على Export Chat، ستحصل بعد ذلك على خيار تنزيل الدردشة مع أو دون وسائط

download the chat with or without media، لاحظ أن الوسائط المرفقة ستُنشئ أرشيف دردشة أكبر.