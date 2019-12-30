شاهد.. سما المصري تضع تاتو في مكان مؤلم!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - تواصل الفنانة سما المصري نشر سلسلة فيديوهات نصائح للبنات تحت عنوان “للحريم حصري مع سما المصري” وذلك عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو تحت عنوان “تاتو البنات في مكان مؤلم” تحدثت فيه عن “تاتو الحواجب”.
وظهرت سما المصري في الفيديو عارية الكتفين وتضع منشفة على شعرها شارحة طريقة التخدير لوضع التاتو كما قالت ان تاتو الحواجب ان لم يكن صحيحا من المرة الاولى لا يمكن ازالته ولا يمكن اصلاحه لأنه يعمل مشاكل في الجلد قبل ان تبدأ جلسة التاتو.
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